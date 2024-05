Rafa Nadal cayó en primera ronda de Roland Garros contra Alexander Zverev. Un 3-0 en el que sí compitió y en el que tuvo opciones de hacerse con la segunda manga. No se rinde. No quiere confirmar que se vaya a retirar del tenis y en su discurso final no descartó regresar el año que viene.

El extenista Álex Corretja, en 'Eurosport', ha lanzado un mensaje optimista sobre su futuro: "Si Rafa se siente bien, todavía nos va a dar alguna sorpresa".

Nadal no quiere marcharse ahora porque ha sido en la semana previa a Roland Garros cuando mejor se ha sentido y cuando más ha podido entrenar. "Hace mucho tiempo que tiene molestias físicas, pero ahora se ha sentido bien y ha empezado a notar que su cuerpo responde...", apunta Corretja después de la derrota en París.

"Ha sentido que su nivel de tenis es bueno, es alto. El partido contra Zverev fue bueno, moviéndose bien. Lleva un año y medio que sólo ha competido quince encuentros. Por eso él piensa que por qué se va a retirar ahora que tiene buenas sensaciones", sostiene el extenista español.

Reconoce que asumir una retirada no es nada fácil para un deportista: "Llevas toda una vida luchando y entrenando para ser tenista y es muy complicado retirarse...".

"Él es el único que puede decir cuándo es competitivo y cuándo no. Lo está siendo cuando puede tener rutinas, confianza y competición. Si se siente bien todavía nos va a dar alguna bonita sorpresa...", sentencia.