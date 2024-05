Rafa Nadal no quiere que esta sea su última vez en Roland Garros. No quiere que su última vez sea esta derrota contra Alexander Zverev en la primera ronda. Lo dijo en sus palabras en la central ante la emoción de la grada. "No sé cuándo será la última vez que esté aquí frente a vosotros...", dijo un Rafa que rechazó cualquier tipo de homenaje por parte del torneo.

"Si esta ha sido la última vez, lo he disfrutado. Es difícil de describir lo de hoy. Ha sido muy emocionante sentir el amor del público", apuntó el tenista, cuyo objetivo es estar presente en los Juegos Olímpicos de París.

"He pasado dos años muy duros. De lesiones. La primera ronda no ha sido de ideal. He sido competitivo, pero no ha sido suficiente. Es difícil decir qué pasará en el futuro. No puedo decir al 100% de que esta sea la última vez aquí en Roland Garros. A lo mejor en dos meses digo que es suficiente, pero es algo que no siento todavía. Espero volver a pista en los Juegos Olímpicos. Espero estar bien preparado", dijo el balear.

E insistió en su mensaje: "Espero volver a veros en el futuro, pero no lo sé...".

El ganador de la tarde, un brillante Zverev, también dejó unas palabras de mucho cariño para Rafa: "He tenido la suerte de verlo jugar, he tenido la suerte de jugar contra él... pero este no es mi momento, es el momento de Rafa".