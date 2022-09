Comienzan a faltar adjetivos para calificar el nivel de Carlos Alcaraz este 2022. El tenista murciano, el que más partidos ha ganado esta temporada, ha vuelto a dar una 'masterclass' en el US Open ante el que fue su verdugo en Wimbledon, Jannik Sinner.

El español, a pesar de ver cómo el italiano le remontaba el primer set, no se dio por vencido y logró dar la vuelta a un encuentro que llegó a tener con punto de partido y servicio en contra.

Al final, Carlitos derrocó a Sinner en la quinta manga, aunque la 'joya de la corona' la dejó Alcaraz en el segundo set.

Con ventaja y saque para su rival, el murciano replicó a un derechazo a mitad de pista de Jannik con un insólito golpeo por la espalda.

A pesar de la dificultad de la acción, el tenista de solo 19 años devolvió la pelota al italiano, que trató de 'aniquilar' el juego con una dejada que no sorprendió a Alcaraz.

Carlos subió a la red y con un revés cruzado devolvió la igualdad al marcador. "Honestamente, no sé cómo lo he hecho. Increíble", ha señalado tras consumar la remontada.

En semifinales le espera el estadounidense Frances Tiafoe, que derrocó a Rafa Nadal en octavos de final. Si Alcaraz alcanza la final y Casper Ruud no hace lo propio desde el otro lado del cuadro, Carlitos se convertirá en el número 1 más joven de la historia.

