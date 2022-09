Carlos Alcaraz tiene una cita con la historia en Estados Unidos. Tiene una cita con el US Open. Con la final del US Open. Con su primera opción, su primer 'match ball', para ganar su primer 'Grand Slam'. Para llevarse a casa un título que, además, viene con regalo. Porque, si gana a Casper Ruud, será el número 1 del mundo del tenis.

Será el número 1 más joven que ha habido jamás en el mundo del tenis, para ser exactos. Para entrar en la historia. Para ocupar un sitio al alcance de unos pocos elegidos. Un, sin duda, importante premio, pero más premio aún es levantar el primer gran título de su carrera en el tenis.

Porque el primero no se olvida nunca. Porque puede llegar en Estados Unidos. Porque en el US Open, un US Open rendido a Alcaraz, Carlos puede coronarse. Carlos puede tocar la gloria, con tan solo 19 años, en el mundo del tenis.

Ruud ya cayó ante Nadal en Roland Garros

No va a ser sencillo. Frente a él estará Casper Ruud, tenista que ya sabe lo que es disputar una final de Grand Slam. El discípulo de la Academia de Rafa Nadal jugó ante el balear en Roland Garros y no opuso mucha resistencia, pero la experiencia siempre es un grado.

Una que le falta a Alcaraz. Y también le faltan horas de descanso, porque Carlos, en total, ha jugado más de 20 horas en las pistas del US Open. Una barbaridad, con partidos en octavos, cuartos y semifinales que fueron a cinco sets y que se convirtieron en una épica lucha en la que el murciano salió victorioso.

Atrás ha dejado a Frances Tiafoe, el tenista local. El estadounidense se cargó a Nadal, pero no pudo noquear a un Alcaraz para el que solo tiene buenas palabras. Para el que se deshizo en halagos y de quien no tiene dudas que más pronto que tarde ganará un Grand Slam. Al menos un Grand Slam.

Ya ha avisado Carlos que si tiene que jugar otras seis horas en la final así será. Que habrá que pelear cada punto. Cada bola. Cada juego. Cada set. Sí, tiene 19 años, pero ya habla como un auténtico veterano del tenis.

El US Open espera para el vencedor del duelo entre Alcaraz y Ruud. Para quien se imponga en la pista norteamericana y salga del torneo con un Grand Slam y con el número 1 de la ATP. Quien gane se lo lleva todo.

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud, correspondiente a la final del US Open, comenzará a las 22:00 hora peninsular de España (una hora menos en Canarias) el domingo 11 de septiembre, y se podrá ver en directo en Eurosport.