Garbiñe Muguruza es noticia fuera de las pistas de tenis. La tenista hispano-venezolana ha conseguido un reto al alcance de pocos, llegar a la cima de una montaña emblemática como el Kilimanjaro (5.895 metros).

"OH SI! Nos hemos sentido VIVOS! HELL YES! We felt ALIVE! -12 celcius. TOP of Africa 5895 m Thanks to my expedition and my guide", escribió Muguruza en su cuenta de Instagram.

En esta cuenta de Instagram, Garbiñe ha ido posteando su progreso durante el ascenso a la cima del Kilimanjaro, en el que la podíamos verle acompañada de sus guías a unas temperaturas, que como cuenta a la llegada de la cima, estaban por debajo de los 0ºC.

Garbiñe Muguruza terminó la temporada WTA como número 35 del ranking, en una temporada algo gris, en la que lo más destacado fue el título conseguido en el WTA de Monterrey (México).