Fabio Fognini ha hablado tras su descalificación en la primera ronda del Conde de Godó que le enfrentaba al español Berbabé Zapata. El italiano fue descalificado por "abuso verbal" a una jueza de línea, aunque él aseguró en el partido que no dijo nada. Días después el número 28 del mundo sigue manteniendo esa versión, alegando que estaba hablando consigo mismo en ese momento.

"No insulté al juez de línea durante mi partido con Zapata. Estaba frustrado, enojado, estaba hablando solo. Te lo juro por mis hijos, que es lo que más quiero en el mundo", afirma el italiano en una entrevista a al 'Corriere della Sera'.

El tenista transalpino no solo remarca su inocencia sino que va más allá. Fognini exige una disculpa a la ATP porque el supuesto malentendido o de lo contrario emprenderá acciones legales contra el circuito por dañar su imagen.

"Lo que pasó ensucia mi imagen, y me deja muy mal con mis patrocinadores. Exijo una disculpa por el error. Si se rechaza mi recurso, pondré el asunto en manos de mi abogado y pediré a la ATP una indemnización por gravísimos daños a mi imagen", sostiene el de San Remo.

Fognini reconoce su fuerte carácter pero también admite que en esta ocasión no cometió ese insultó por el que fue expulsado del Godó. El italiano cuenta que no se le permitió hablar con el juez de línea tras el encuentro para aclarar lo sucedido.

"Siempre he admitido que he hecho gilipolleces pero esta vez tengo razón y voy a ir hasta el final. Me denegaron que pudiera verme con el juez de línea y podríamos haber aclarado ahí el malentendido. ¡No he dicho ninguna mala palabra en inglés en mi vida! Esto no puede terminar así. Aún estoy entre los 30 primeros del ranking, me encuentro bien físicamente y tengo mucho tenis que dar", concluye el tenista.