Giacomo Naldi, fisioterapeuta de Jannik Sinner, ha sido despedido por el tenista después de su doble positivo en Indian Wells. Él fue el presunto culpable de ese positivo y Jannik ha decidido cambiar de equipo por "falta de confianza".

Y Naldi ha publicado un mensaje en su Instagram agradeciendo a Sinner por el trabajo y dejando claro que él no ha hecho nada malo: "Estoy orgulloso de haber formado parte de este gran equipo...".

"Consciente de haber dado lo mejor de mí, de haber sido 100% profesional pero también de haber dado más, porque cuando pones el corazón es seguro que das más", sostiene el fisio.

"Me duele pensar que ya no soy parte de esto, es duro no estar en el palco contigo y animándote, pero tendré que acostumbrarme rápidamente. Gracias Vagno, Darren, Umbe, Cipo. Ha sido un hermoso viaje, una historia inolvidable", sentencia un Naldi que ya no trabajará más con el número 1 del mundo del tenis.

Sinner debuta este martes en el US Open contra el tenista de Estados Unidos Mc Donald. Un debut marcado por ese doble positivo que no le ha supuesto sanción por parte de la Federación Internacional de Tenis.