El futuro de Roger Federer en el tenis es una incógnita. El suizo cayó de forma contundente en cuartos Wimbledon ante un gran Hubert Hukcacz. El polaco se impusó por tres sets a cero (6-3, 7-6. 6-0), con rosco incluido en la última manga. Tras el encuentro, Federer compareció en rueda de prensa, donde volvió a dejar muchas dudas no solo sobre su vuelta a Wimbledon, sino también sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sobre si el encuentro ante el polaco había sido su último partido en la central del All England Club contestó: "No lo sé. Realmente no lo sé. Mi objetivo siempre fue, este último año y antes, tratar de jugar otro Wimbledon. El objetivo inicial, como saben, era jugar el año pasado. De todos modos, eso nunca iba a pasar. Además, llegó la pandemia. Pude hacerlo este año, de lo cual estoy muy contento".

"Como dije, nos sentaríamos a hablar de lo que viene después cuando el torneo terminase para mí. Voy a tomarme unos días, aunque está noche ya hablaremos un poco de ello, dependiendo de cómo me sienta. Los próximos días también. La clave es preguntaros, ¿qué tengo que hacer para estar en mejor forma y ser más competitivo?", reflexionó el helvético, que al ser preguntando por su presencia en Tokio volvió a dejar incertidumbre en su respuesta, a pesar de que la pasada semana confirmase su participación en los Juegos.

"No, no, como expliqué antes, me voy a tomar un par de días y sentarme a pensar. Lo siento si soy repetitivo. Dije que esperaría hasta que Wimbledon acabara y ya está acabado. Todavía no he tomado una decisión sobre hacia dónde vamos a partir de aquí. Espero hacer un anuncio más pronto que tarde, por supuesto, también para mí y para todos, mi familia y mi equipo, etc", sostuvo el campeón de 20 Grand Slam, que despejó la idea de retirarse a sus 39 años al ser preguntado por ello.

"Solo se trata de tener perspectiva. Sabes que necesitas una meta cuando estás pasando por una rehabilitación como la que hice. No se puede pensar en escalar toda la montaña de una vez. Tienes que ir por pasos. Wimbledon fue el primer súper paso inicial. Espero que eso no suceda (retirada). El objetivo es jugar, por supuesto", aseguró Federer, que tras su derrota en Wimbledon se coloca como número nueve del ranking ATP.