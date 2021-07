Nick Kyrgios ha vuelto a la acción... y se nota. El australiano, uno de los tenistas más polémicos de todo el circuito, está en Wimbledon tras más de cuatro meses de ausencia y se lo está pasando en grande fuera de las canchas.

Ya dejó alguna que otra perla, y ahora ha vuelto a hacerlo. Kyrgios ha vuelto a hablar del 'Big Three' del tenis para confirmar que a él eso de las raquetas le da un poco lo mismo y que tiene otro gran amor.

"No amo tanto ser tenista como Federer, Nadal y Djokovic. Ellos no podrían vivir sin el tenis, es su gran amor. Pero para mí, mi gran amor es el baloncesto", afirma.

Sin embargo, tuvo que decir adiós a eso: "No pude seguir ese sueño..."

"Yo no me levanto cada día pensando en ser mejor cada vez que entro en pista. Ellos no tuvieron que vivir con tanta crítica en sus carreras, a mí me puso mucha presión en el principio", dice el oceánico.

Kyrgios, además, ya habla de su retirada: "No quería jugar más allá de los 28 o de los 29, Son los mejores años de mi vida y quiero pasarlos con mi familia, con mi novia y con mis amigos".

"Fue el límite que me puse cuando era joven. Hay muchas cosas que quiero hacer fuera del tenis. He estado ya mucho tiempo en el circuito", sentencia.