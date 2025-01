Zverev sale en defensa de Djokovic tras los abucheos: "Por favor, no le silbéis..."

Las molestias de Novak Djokovic no eran ni de lejos un farol. El tenista serbio se queda sin la posibilidad de lucha por su undécimo 'major' en Australia tras retirarse de su partido frente a Alexander Zverev.

El muslo del balcánico solo pudo aguantar un set muy disputado que se terminó tras una hora y 21 minutos de grandes intercambios. Tras perder la manga en el 'tie-break' por 7-5,Novak Djokovic izó la bandera blanca, lo que al público de Melbourne no le gustó y comenzó a abuchearle.

En la entrevista a pie de pista, el tenista alemán se opuso a la actitud del público australiano: "Por favor chicos (público), no silbéis a un jugador cuando se lesiona. Creo que la gente debería valorar más que lo ha dado todo por el tenis en los últimos 20 años. Ganó este torneo con el abdominal roto, es diez veces campeón aquí...".

Zverev no tiene dudas de que el público no estaba siendo justo con el campeón de 24 'grandes': "Creo que todo el mundo debería respetarle mucho más". Por otro lado, se mostró sorprendido por la decisión de retirarse. "No me esperaba que tomara esa decisión porque el nivel de tenis del primer set fue muy alto".

Para el de Hamburgo, Djokovic es un gran apoyo, teniendo en cuenta que el serbio deseó que consiguiera su primer 'Gran Slam': "Fue muy abierto y honesto conmigo, me contó la manera en que había logrado salir de situaciones difíciles y la verdad es que fue de gran ayuda". Zverev tendrá la oportunidad de alzar su primer 'major' si vence al ganador entre Jannik Sinner y Ben Shelton.