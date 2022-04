A sus 18 años Carlos Alcaraz es el tenista de moda. Campeón del Masters de Miami, ha acumulado numerosos elogios en los últimos. Muchos en el mundo del tenis esperan grandes cosas de él. Incluso Rick Macci, exentrenador de las hermanas Williams, le coloca como "el mejor de siempre".

En un vídeo de Youtube, Macci dice que todo dependerá de las lesiones: "Todo el mundo ve lo bueno que va a ser. Salvo por alguna lesión, será el mejor de siempre. Se que parece una afirmación loca porque ni siquiera ha ganado aún un Grand Slam".

Así ha analizado su juego: "Tiene paciencia, pero lo que más me gusta es que no tiene miedo. Nunca he visto un chico de 18 años jugar como él en carrera y que vaya de la defensa al ataque en un abrir y cerrar de ojos".

"Su habilidad para ejecutar grandes golpes en carrera es misteriosa...", reflexiona el que fuera técnico de Venus y Serena Williams. Precisamente esa es una de las grandes armas de Alcaraz.

La comparación con Rafa Nadal siempre está presente: "Se puede ver mucho de Rafa en él, tiene mucho que ver con la de su ídolo. Tiene paciencia, pero lo que más me gusta es que no tiene miedo. Nunca he visto un chico de 18 años jugar como él en carrera y que vaya de la defensa al ataque en un abrir y cerrar de ojos".

"Un tenista de los que se ven una vez en la vida...", finaliza su argumento Macci. Está claro que su tenis está deslumbrando, aunque su carrera acaba de comenzar con solo 18 años.