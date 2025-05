La estrella del tenis mundial que estalla defendiendo a Djokovic: "Dejadle en paz"

Novak Djokovic no está teniendo su mejor año en el circuito profesional. El serbio ha atravesado en lo que va de 2025 varias crisis de juego y, a pesar de que ha comenzado con buen pie Roland Garros, las criticas siguen apareciendo.

'Nole' ya ha dejado caer en varias ocasiones que se tiene que adaptar a una "nueva realidad" en la que quizás ha visto como el es imposible alcanzar el nivel físico de tenistas de la talla de Sinner, Zverev o el propio Carlos Alcaraz.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, ha querido salir en defensa de Djokovic en estos complicados meses de competición para él. La bielorrusa ha sido muy contundente a la hora de hablar sobre las críticas que recibe Novak: "Estáis tratando de poner toda la presión posible sobre Novak. Dejadlo en paz. Mírenlo. Está en forma, fuerte".

"Mentalmente, físicamente, creo que está listo para jugar, no sé, otros dos, tres años. No lo sé, no lo sé. Lo está haciendo muy bien, ya sabes. Por supuesto, todo el mundo tiene altibajos. Ya sabes, creo que cuanto más viejo te haces, más difícil es, como, mantenerse constante en el nivel. Pero vemos que siempre que está listo, siempre que está sano y en forma, está ahí, y está jugando un gran tenis", reconoce Sabalenka en rueda de prensa.

La número uno del mundo también habló del homenaje a Rafa Nadal por parte de Roland Garros: "Fue muy triste ver la ceremonia de Nadal, los cuatro grandes estaban en la pista y entiendes que tres de ellos se retiraron. Todo el mundo echa de menos sus partidos".