Sigue trayendo cola el pelotazo accidental de Novak Djokovic a la jueza de línea Laura Clark en el US Open. Tras ser desclasificado y perder todo el dinero acumulado en el torneo, el tenista serbio fue preguntado en la rueda de prensa telemática previa al Master 1000 de Roma por la polémica acción.

"No puedo prometer que no volveré a hacer algo similar en mi vida. Pudo haberme pasado antes o haberle pasado a otros jugadores. Lo he reflexionado, lo he hablado con mi equipo, y espero que no se repita, pero todo es posible en esta vida", explicó 'Nole' por videoconferencia.

A su vez, reconoció que su expulsión del torneo fue justa: "Fue inesperado pero las reglas son claras. Lo acepto y hay que seguir adelante. Cuando golpeas la pelota así existen posibilidades de golpear a alguien. Es la primera vez que me ocurre algo así en mi carrera. No quería hacerle daño. Fue desafortunado y le golpeé en un lugar raro".

Por último, el número 1 del mundo quiso disculparse una vez más con Laura Clark, la jueza de línea a la que golpeó: "Siento mucho el drama que le causé. Hablé con ella y comprobé que está bien. Quizá la vida me hizo ver que me tenía que ocurrir algo así. Esto se queda contigo para toda la vida".