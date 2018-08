Djokovic derrota a Federer en Cincinnati para tener en su palmarés todos los Masters 1000

El tenista serbio Novak Djokovic doblegó (6-4, 6-4) con autoridad al suizo Roger Federer este domingo para alzar el torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1.000 de la temporada y único que le faltaba para convertirse en el primer campeón de los nueve.

El 'Golden Masters' eleva a un 'Nole' cada vez más de vuelta, como ya comenzara a dejar claro hace un mes ganando su 13º 'Grand Slam' en la hierba de Wimbledon. Cinco años después de ganar en Montecarlo el penúltimo, el serbio completó un pleno único, que comenzó en 2007 ganando los torneos de Miami y Canadá.

Un objetivo que sin duda dio un plus de motivación al de Belgrado, que no dio opción a un Federer incómodo. El suizo no estuvo a su nivel ni a uno aceptable para competir con un Djokovic que alzó su segundo título de la temporada, el 70 de su carrera para llegar lanzado al US Open, cuando comenzó el año lleno de dudas.

Roger había ganado todas las finales disputadas en Ohio

El serbio se ha repuesto a la recurrente lesión en el codo y la falta de energía y motivación que le dejó cerrar el 'Grand Slam' con el Roland Garros en 2016. Ahora, devora de nuevo sobre la pista y genera ese respeto que le pesó al mismísimo Federer, quien había ganado las siete finales que había jugado en la cita de Ohio.

Por contra, cinco había perdido Djokovic, un aliciente más para esa hambre palpitante con la que fue sacando del partido al suizo. La final comenzó con dos bolas de 'break' para el de Belgrado, que finalmente rompió a su rival en el séptimo juego, tras una doble falta de un Federer mucho más inseguro que el resto de la semana.

'Nole' mejoró prestaciones, en especial con su saque, con lo visto en el torneo, pero notó también la presión en el segundo set. El de Basilea logró romper de inicio pero de inmediato perdió la ventaja. Djokovic aprovechó de nuevo en el séptimo juego, con otra doble falta del suizo, para apuntarse un clásico que no se jugaba desde Australia 2016 y en el que se escapa 'Nole' con 22-24.