El tercer Grand Slam de la temporada da comienzo este mismo lunes con los enfrentamientos de primera ronda.Carlitos Alcaraz debutará este mismo martes a las 12:00 del mediodía contra el francés Jeremy Chardy, número 542 del ranking mundial.

Wimbledon será el último servicio de Chardy al tenis profesional. El galo ha confirmado que será su último torneo: "Va a ser un gran final, ocurra lo que ocurra. Es una recompensa a todos mis esfuerzos. Si es el último partido, será una buena oportunidad de vivir una última gran experiencia...Quiero acabar aquí".

Alcaraz ha asegurado estar al 100% para el partido: "Me siento genial. Ya he tenido un par de entrenamientos aquí y me siento muy bien, con muchísima energía. Tengo muchas ganas de disputar mi primer partido aquí en Wimbledon".

El murciano buscará hacerse con su segundo Grand Slam. El de El Palmar cuenta con la dosis extra de confianza que le ha dado ganar en Queen's y recuperar el número 1. Las sensaciones en su juego son muy buenas y ha adaptado sus golpes a la rapidez de la hierba.