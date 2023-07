Carlitos Alcaraz está listo para Wimbledon. El murciano debutará este mismo martes ante el francés Jeremy Chardy a las 12:00 del mediodía. Alcaraz dio su primera rueda de prensa después de ganar en Queen's y aseguró estar preparado para intentar llevarse el tercer Grand Slam del año.

El de El Palmar disipó las dudas sobre su estado físico: "Me siento bien. He entrenado un par de días y me siento con mucha energía para jugar mi primer partido. He tenido una semana para sentirme un poquito mejor y hemos preferido meter más carga física para prepararme de cara a partidos a cinco sets. El vendaje es por precaución. Me siento bien y sin ningún dolor".

Carlitos se acordó de Roland Garros y confirmó las ganas que tiene de revancha: "Espero jugar la final con Novak aquí aunque tengo claro que es el mayor de los retos. Aprendí de la semifinal de Roland Garros. Ese partido me dio mucho para lo que pueda venir en un futuro".

Después de su victoria en Queen's, Alcaraz recuperó el número 1. El español habló sobre si le supone presión extra ir a Wimbledon como líder del ranking: "No siento más presión por ser el número 1. Sé lo que tengo que hacer. Yo juego para ganar el mayor número de torneos. No estoy pensando todo el tiempo en el número 1 para quitarme esa presión".

El murciano presentó su candidatura para conseguir su segundo grande y se mostró muy seguro de su juego en hierba: "Mi estilo es agresivo y se adapta a la hierba: ir a la red, golpear antes que el rival... Creo que mi tenis va bien para la superficie".