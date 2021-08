Novak Djokovic se marchó de los Juegos Olímpicos de Tokio dejando varias escenas de las que seguro no estará orgulloso. El serbio, en su partido ante Pablo Carreño, llegó incluso a lanzar la raqueta contra la grada. Suerte que no había público.

Y a Rafa Nadal no le ha gustado nada esta actitud. "Por suerte no había gente en las gradas y no pasó nada más, pero bueno, son cosas que ocurren de vez en cuando", dijo el español en la rueda de prensa del Citi Open de Washington.

"La imagen no es la mejor, hay que intentar evitar estas cosas. Es importante evitar este tipo de situaciones. Djokovic es un referente para muchos niños, al final es el número uno del mundo y uno de los mejores de la historia", expresó Nadal.

Y finalizó: "Es extraño que alguien, teniendo tanto éxito, reaccione de esta manera de vez en cuando, pero al final él es muy competitivo y reacciona así".

Djokovic se marchó de vacío de Tokio, después de dos derrotas consecutivas en semifinales y en la lucha por el bronce. El serbio pondrá ahora todos sus esfuerzos en llegar al 100% al US Open, con el gran objetivo de conquistar los cuatro Grand Slams en una misma temporada.