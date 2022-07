Bien es cierto que suma 22 Grand Slams, más que cualquier otro tenista en la historia, pero la grandeza de Rafa Nadal no reside solo en lo logrado a golpe de trabajo, constancia y talento en la pista, sino también a cómo juega fuera de ella.

Desde ayudar en las inundaciones de Mallorca a cumplir el sueño de niños y mayores, el balear siempre se ha caracterizado por su humildad y educación con y sin la raqueta en la mano.

Hace unos días se hicieron virales unas imágenes del tenista Nadal despidiéndose de todo el personal del All England Club de Wimbledon tras anunciar que se retiraba de las semifinales.

Pues bien, ahora se ha conocido que se trata de una costumbre que tiene Nadal desde hace mucho tiempo atrás en todos los torneos que disputa.

Así lo ha revelado Arthur Delaye, trabajador de Roland Garros y tenista con discapacidad: "Como trabajador en Roland Garros desde 2018 puedo decir que Rafa siempre es muy amable con el personal y se toma tiempo para saludar a todas las personas después del torneo"

"Adoro a Rafa Nadal porque es un gran luchador en la pista y la definición de humildad fuera de ella", ha añadido en un mensaje publicado en Twitter.

As worker in Roland Garros since 2018 I can say that Rafa is always so kind with the staff and he takes time to greet every single person at the end of the tournament.

I love RAFA NADAL because he is a great fighter and court and the definition of humility off court #Wimbledon https://t.co/aL5JJ7R6LZ