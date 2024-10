Carlos Alcaraz jugará su final número 21. Será en Pekín, donde este martes ha derrotado por la vía rápida a Daniil Medvedev en las semifinales: 7-5 y 6-3 en apenas una hora y media de partido.

Un duelo de muchísima altura en el que se pudieron disfrutar puntos espectaculares. Intercambio de golpes con Carlitos casi siempre ganador. Los breaks se sucedieron en la primera manga hasta que el español marcó el ritmo del partido.

"Empecé el partido muy bien, pero fue un poco inusual, con tantos breaks. Hacía los míos y luego, en el siguiente juego, no sé qué me pasaba, probablemente perdía la concentración un poco. Fallé primeros saques, que son un arma muy buena contra Daniil en pista dura, para ponerte en una buena posición de saque. De todas formas, estoy muy contento porque me recuperé e hice un buen final", ha valorado Carlitos después del partido.

La final se disputará este miércoles a las 11.00 horas (horario peninsular español) entre Carlitos y Jannik Sinner.