Novak Djokovic vuelve a estar en boca de todos. Tras lo sucedido el pasado año en Australia y en el US Open, el comienzo de la temporada tenística en Estados Unidos ha vuelto a poner su nombre en los titulares. El motivo, su no vacunación contra el COVID, lo que ha provocado que se le haya denegado la exención para entrar en el país.

Esto provoca que no pueda participar ni en el Indian Wells ni en Miami... al menos de momento. Porque Marco Rubio, senador por Florida, ha escrito una carta al mismísimo Joe Biden, presidente del país, para que intervenga.

"Le escribimos para instarlo a que otorgue la exención solicitada, necesaria para permitir que Djokovic compita en el torneo de tenis profesional del Abierto de Miami, que se disputará en el estado de Florida a partir del 19 de marzo de 2023", dice el texto.

De momento, el 'no' ya lo tiene y el tiempo pasa. El sorteo será en nada, este próximo lunes. Djokovic ya ha avisado que no va a esperar, y que se borraría del certamen si no se acepta su petición para entrar en EEUU.

'Nole', número 1 del mundo del tenis, ha pedido permiso especial para jugar la gira de EEUU, después de perderse todo lo jugado allí en 2022 por no estar vacunado.

Hasta las semifinales de Dubái, donde perdió ante Daniil Medvedev, Djokovic estaba invicto en este 2023.