Rafael Nadal y Carlos Alcaraz son serios favoritos para llevarse el próximo Grand Slam, Roland Garros, pero para poder llegar a esa fecha en plenas condiciones y conquistar París deben superar las lesiones que les mantienen apartados de la competición.

El manacorí dejó verse sobre las pistas de su academia el pasado lunes y por primera vez completó el entrenamiento tras la lesión que sufrió en el pasado Open de Australia.

El ganador de 22 grandes torneos se ejercitó sobre tierra batida, dando a entender que volvería cunado se iniciase ese plazo de la temporada.

El tenista español confirmó su ausencia pero dio una muestra de afecto a sus fans: "Estoy triste por no poder competir en Indian Wells ni en Miami. Me entristece mucho no estar allí. Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante la gira de verano".

Se espera que Rafa Nadal reaparezca el 9 de abril para disputar el primer torneo sobre la arcilla, el Masters 1000 de Montecarlo.

I am sad that I won’t be able to compete at Indian Wells nor Miami.

Very sad not to be there. I’ll miss all my US fans but I hope to see them later this year during the summer swing. pic.twitter.com/v6dsf1ayTI