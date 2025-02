El duro camino de Carlos Alcaraz en su próximo reto después del Open de Australia

Arranca el ATP Rotterdam 2025 y el número uno del ránking, Jannik Sinner, no participará en este torneo. Una baja que supone un rival directo menos para Carlos Alcaraz en este campeonato. Su objetivo no es otro que el de alzarse con el trofeo. Sin embargo, el cuadro no ha sido demasiado benévolo para los intereses de Carlitos. Su primer rival, un tenista contra el que perdía en tres sets en la segunda ronda del pasado US Open.

Las condiciones de pista durante el torneo benefician a la manera de jugar del murciano. Uno de los posibles cruces en caso de superar la primera ronda es el choque frente a Holger Rune, quinto en la clasificación general. Aunque la final aun se presenta muy lejana, Alcaraz, si consigue alcanzar la última ronda del torneo, podría verse las caras contra Daniil Medvedev.

Hay otros jugadores que también tienen un camino similar al de Carlos en cuanto a dificultad para llegar a la gran final. Es el caso de Andrey Rublev, tenista ruso que es favorito para superar la primera eliminatoria pero que podría disputarse un billete para la final frente al tenista español.

Respecto a Alex de Miñaur, tenista australiano que llegó hasta la final en la edición anterior, en el partido frente a David Goffin es claramente favorito para todos los aficionados al tenis, aunque la presión puede ser un aspecto a tener en cuenta para el australiano. Rivales como Jakub Mensik o Arthur Fils pueden complicar de sobremanera el recorrido de Alex durante el campeonato.

El cuarto cuadrante, que tiene como protagonista a Medvedev, presenta partidos de mucha altura. El enfrentamiento del tenista ruso contra Stan Wawrinka es uno de los platos fuertes del torneo. El ganador de ese partido, tendrá un camino a priori más plácido en segunda ronda. En cuartos de final, jugadores de la talla de Matteo Berrettini o Stefanos Tsitsipas, pueden dar guerra y dejar fuera a uno de los principales aspirantes a llevarse el trofeo.