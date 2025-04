Carlos Alcaraz se pronuncia: ¿Peligra su participación en el Mutua Madrid Open?

"Creo y confío en que no va a ser nada grave"

Jugar 10 partidos en 12 días resintió mucho a Carlos Alcaraz. Tras ganar en Montecarlo, el número 3 del mundo sufrió molestias musculares en la zona del muslo derecho durante la final del Conde de Godó contra Holger Rune.

A pesar de que recibió asistencia médica en el descanso, al murciano no se le terminó de ver en condiciones durante la segunda manga y acabó cayendo.

Desde entonces, su presencia en el Mutua Madrid Open es una incógnita. Alcaraz debuta este viernes, aunque aún no sabe al 100% si podrá estar.

Eso sí, es optimista: "La verdad que estoy bien, nada fuera de lo normal. Creo que después de dos semanas, de diez partidos en doce días, con viaje de por medio, sin tener mucho tiempo de recuperación. Yo creo que el cuerpo al final te va dando pequeños avisos".

"Creo y confío en que no va a ser nada grave. Mis sensaciones la verdad que están siendo positivas. He tratado bien con el fisio donde he notado cosas positivas también", añadió durante los Premios Laureus.

Todo apunta a que Carlitos debutará este viernes ante el vencedor del duelo entre el belga Zizou Bergs y el japonés Yoshihito Nishioka.