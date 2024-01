Como último entrenamiento antes de que arranque el Open de Australia, Carlos Alcaraz ha disputado una exhibición ante Casper Ruud.

Tras el partido, que ha terminado ganando el murciano, le han enseñado dos fotos: una con Rafa Nadal y otra con Leo Messi.

Sobre el manacorí, Carlitos asegura que es un "ídolo y modelo a seguir", pero que a día de hoy se sigue poniendo "nervioso" cuando habla con él.

"Creo que esos nervios aparecerán siempre y es imposible evitarlos. En esa foto tenía trece años", ha respondido cuando le han mostrado una imagen de una entrega de trofeos de una competición nacional.

Paralelamente, le han preguntado por el día que conoció a Leo Messi en los premios Laureus.

Alcaraz recuerda aquel día como algo "fantástico", aunque se quedó con la 'espinita' de no compartir más tiempo con el '10'.

"Él estaba muy ocupado dándole un apretón de manos a todo el mundo, así que sólo pude hablar con él brevemente. Me gustaría hablar con él más extensamente algún día", ha añadido.

