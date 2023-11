Garbiñe Muguruza ha sido muy clara con respecto a su futuro en el tenis. No piensa en ello y no tiene intención de volver a corto plazo. Declaraciones a las que ha reaccionado Paula Badosa, que ha reaparecido tras su lesión.

Dice la española que siente mucha "pena" de que Garbiñe haya renunciado, de momento, al tenis: "Lo de Garbiñe me da mucha pena porque para mí ha sido un referente. Me encantaba cómo jugaba y quería ser como ella".

"Realmente me gustaría que ella estuviera aquí con nosotras porque creo que podríamos hacer cualquier cosa con un equipo así, pero las cosas son como son", ha expresado en una entrevista en 'El País'.

Eso sí, celebra su buen momento alejada del deporte: "Veo que está muy feliz y divirtiéndose. algo que no sucedió cuando ella jugó. Al final es una jugadora que lo ha conseguido absolutamente todo...".

Las palabras de Garbiñe

Hace unas semanas, Muguruza habló públicamente y contó que en su día a día no piensa en el tenis. "No tengo intención de volver. Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, estar con mis seres queridos, recuperar el tiempo perdido...", dijo en un acto.

"El tenis no tiene cabida en mi rutina. Sigo prestando atención a mis compañeros, de vez en cuando puedo jugar pero no intensamente sino más bien por diversión. No ocupa mi mente, mi día ni mis rutinas", sentenció la tenista.