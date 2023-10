Hace casi diez meses que Garbiñe Muguruza disputó su último partido de tenis. Fue allá por el 30 de enero. Y su regreso no está planificado... al menos en el corto plazo.

Así lo ha desvelado Garbiñe en una entrevista a Women's Health', en la que ha hablado de su nueva vida alejada de las pistas de tenis.

"Este parón lo estoy viviendo de manera muy feliz ya que era algo que mi cuerpo y mi mente necesitaba así que estoy disfrutando mucho estos momentos", cuenta la tenista hispanovenezolana.

En su día a día no está el tenis. "El tenis actualmente no ocupa ningún lugar en mi rutina...", dice.

"Sigo pendiente de mis compañeras, de vez en cuando puedo jugar, pero no de manera intensa si no más por diversión. No ocupa mi mente, ni mi día ni mis rutinas, realmente me estoy tomando un descanso de verdad", expresa.

¿Qué echa de menos del tenis?

Garbiñe se confiesa y dice qué echa de menos a su equipo: "Compartir con mi equipo, esa unión que trae muy buenos momentos de apoyo, de sufrimiento, de estar juntos...".

