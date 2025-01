La aparatosa caída de Paula Badosa que acabó en risas y bromas con Sabalenka

Paula Badosa no consiguió realizar la gesta. La representación española en el Open de Australia culmina con la tenista española cayendo en semifinales por 6-4 y 6-2 ante la 'reina' bielorrusa, Aryna Sabalenka.

La anécdota del encuentro llegó en uno de los momentos clave del partido. Al comienzo del segundo set y con 1-0 a favor de la española, Badosa cayó al suelo al devolver un resto de la bielorrusa. Pese a que en un primer momento parecía un mal apoyo del tobillo derecho, afortunadamente quedó en nada.

De hecho, Badosa levantó el pulgar al momento para apaciguar el susto que se llevaron los presentes en la Rod Laver Arena. La gerundense se reincorporó sin problemas y recogió su raqueta que soltó en la caída. Todo quedó entre risas con Sabalenka, con quien guarda una gran relación.

Finalmente, Paula Badosa no pudo obtener el pase a su primera final de 'Grand Slam'. De hecho, con su estancia en semifinales supera su mejor registro en un torneo "grande". El desafío se antojaba muy difícil teniendo delante a la número 1 del ranking femenino 'ATP'.

Tras una primera manga en la que Badosa arrancó rompiendo el servicio, Sabalenka sacó su mejor nivel para remontar el primero. Ya en el segundo set, la española no fue rival para la bielorrusa, que se citará en la gran final con la ganadora de la otra semifinal entre Iga Swiatek y Madison Keys. De todas formas, Paula completa una gran participación en tierras australianas.

"Just having a lie-down." 😅

Paula Badosa gives a thumbs-up after taking a fall on the baseline. 👍#AusOpenpic.twitter.com/Q4bbD7kM0C