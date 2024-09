Paula Badosa cayó eliminada en los cuartos de final del US Open contra la norteamericana Emma Navarro. Y ha respondido a todos aquellos que le han dejado mensajes de odio en sus redes sociales después de sufrir una dura derrota.

"Gracias por el inmenso apoyo que siempre tengo de vosotros, es increíble. Me da tanta fuerza para seguir trabajando y mejorando. Y a todos los 'haters', no perdería mucho tiempo conmigo porque no me puede importar menos. Nos vemos en los próximos retos", escribió en su cuenta de Instagram.

También asumió que había jugado un muy mal partido contra Navarro: "Estoy muy decepcionada con mi nivel en este partido. Creo que Emma Navarro jugó muy bien y gestionó la situación a la perfección. Yo fui un completo desastre".

Contaba con una importante ventaja que acabó desaprovechando: "Nunca tuve impulso en este partido. Jugué cuatro o cinco juegos bien. Estaba 5-1, pero nunca me sentí yo misma en la pista. No saqué bien, no jugué bien desde el fondo...".

"Ha sido muy duro y estoy muy triste por ello. No puedo hacer nada más que aprender de ello. Una cosa que me identifica es que siempre voy a luchar y volver a intentarlo", cierra la tenista española.