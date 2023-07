Hugo Gaston protagonizó una de las acciones más surrealistas que se pueden dar una pista de tenis. Lo hizo en la primera ronda del Challenger de Verona ante el argentino Marco Trungelliti.

El duelo llegó hasta la tercera manga, y todo apuntaba a que Trungelliti sería el vencedor debido a que tenía hasta tres puntos de partido. Y se llevó la victoria, pero porque su rival se retiró. Con 2-5, 0-40 perdiendo el tercer set, Gaston decidió retirarse del partido y caminó hacia la red para darle la mano al sudamericano sin que pudiera certificar el triunfo a falta de un punto.

Esta es la última polémica que deja Hugo Gaston, que en el pasado Mutua Madrid Open ante Coric tiró intencionadamente una bola a la pista. Por ello fue multado con 133.000€ por la organización, y dos meses después, el comportamiento del francés apenas ha cambiado.

