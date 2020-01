En medio de todos los problemas que vive el mundo del tenis a causa de los incendios que asolan Australia, Andy Murray ha provocado las risas de sus seguidores después de 'amenazar' a su madre tras el intento de un chiste a través de su cuenta de Instagram.

Judy Murray, madre del tenista, subió a su perfil una foto recortada de unas mandarinas en las que intentaba mostrar la palabra 'HELLO' (Hola, en castellano), pero en las que solo mostraba la letra 'E' y 'L', lo que no tiene mucho sentido. En el post, Judy comentaba: "Como decir 'Hola' en mandarín".

Su hijo pequeño Andy estuvo rápido para mencionar el error que había cometido su madre: "Hola, mamá, lo has vuelto a hacer. Instagram es una plataforma visual, por lo que si publicas una imagen con la mitad del contenido recortado, no funciona. Obtendrás menos 'me gusta' y la gente te dejará de seguir (probablemente una sabia decisión por su parte)", comentó Andy en el post.

"Esto solo parecen unas mandarinas esparcidas sobre una mesa. No me gustaría que la gente pensara que eres una vieja loca. Así que por favor, intenta hacerlo mejor. Te quiere, tu bebé. Postdata: Este es el último aviso que te doy antes de dejar de seguirte", concluyó con un comentario que de momento tiene más de 1.500 likes.

Horas más tarde, Judy Murray respondía a su hijo Andy corrigiendo su error y dejándole una 'pulla': "Okey. Así que solo subo fotos partidas regularmente. Esta va especialmente para mi hijo pequeño, quien siempre señala mis fallos. Como decir 'hola' en mandarín", escribía Judy.