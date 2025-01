Alerta por el estado físico de Sinner en el Open de Australia: "No quiero hablar demasiado..."

Jannik Sinner ya está entre los ocho mejores del Abierto de Australia. Pese a su victoria por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2 ante el danés Holger Rune en tres horas y cuarto de encuentro, ha dejado unas imágenes preocupantes acerca de su estado físico.

Las alarmas saltaron al inicio de la segunda manga con 2-1 en contra. Sinner sorprendió a los presentes mostrando unas imágenes impactantes. El número 1 del mundo se cubría la cara y no paraba de temblar lo que dejaba una sensación muy preocupante. El desplome físico se evidenció al perder el segundo set.

Pero en la adversidad, el vigente campeón de este Grand Slam sacó la casta y consiguió sacar adelante el partido en cuatro sets. En primera instancia, Sinner no quiso entrar en detalles: "No quiero hablar demasiado sobre cómo me encontraba hoy".

"No me sentía demasiado bien. Me ha costado físicamente, todos lo hemos visto. He venido aquí lo más tarde que he podido. Sabía que sería muy complicado, jugando contra un gran rival, pero también contra mí mismo", declaró Sinner.

Posteriormente, el italiano profundizó más sobre su situación, remarcando el problema del calor y la humedad de Melbourne: "Son condiciones muy duras. Todos sufrimos un poco".

Asimismo descartó tener una lesión: "No me pasa nada en la pierna. Cuando no me encuentro bien, suelo a andar apoyándome en la izquierda. Simplemente es un tema de salud".