Si Carlos Alcaraz tenía dudas de su rendimiento sobre la hierba, esta semana en Queen's se están marchando todas. Porque el murciano está sacando su mejor versión y avanzando rondas con puño de hierro. Se lo tenía que creer... y lo está haciendo.

Derrotó a Dimitrov por la vía rápida, en un doble 6-4 y jugando su mejor tenis del torneo. De nuevo mejorando con respecto al partido anterior.

Dijo Carlitos antes de los cuartos de final que sus expectativas habían cambiado. Y es normal. Porque si llegaba con dudas para esta superficie, las está alejando. Candidato a todo... y con Wimbledon a la vuelta de la esquina.

"Mis expectativas han cambiado, me veo listo para hacer un buen resultado en hierba. Este es un gran lugar en el que jugar, disfruto cada segundo aquí. Iré al siguiente partido con confianza y a por ello", dijo el español.

Un intercambio de golpes entre los dos protagonistas acabó en una dejada de Alcaraz, su especialidad. Eso sí, en esta superficie no está pudiendo utilizarlas tanto como en tierra. Pero Carlitos no pierde su esencia. Su 'masterclass' vale unas semifinales.

