Carlos Alcaraz ha pasado por encima de Lajovic y ya le espera Matteo Berrettini en tercera ronda del Abierto de Australia. El murciano no ha cedido un set hasta el momento en el torneo y está impresionando a todos por su alto nivel de juego y su espectacular estado físico.

El joven tenista se mostró muy orgulloso ante los medios de comunicación tras su triunfo ante Lajovic: "Estoy contento por la victoria porque no era un día fácil con el viento que había. En el calentamiento ya me di cuenta que me tocaría jugar así. En Villena hace bastante viento y me suelo adaptar bastante bien. Empecé el partido mejor que Dusan. El tercer set ha sido bastante duro".

Ahora, su rival en tercera ronda será el italiano Matteo Berrettini, a quien conoce a la perfección: "En Viena fue muy parejo. Le conozco y sé cómo juega. Claro que será un partido complicado. Creo que ese partido de Viena me hizo crecer como jugador porque resté muy bien y fui agresivo. Matteo tiene uno de los mejores servicios del circuito. Me da igual jugar al aire libre o en superficie cubierta. Estoy para hacerle partido a cualquier jugador ahora mismo".

"Es muy importante dominar e ir a por el partido. No dejar que Matteo te domine y tome su derecha. Diría que esas son las dos cosas que hice bien en aquel partido para ganarle", añadió Alcaraz.

Su actual estado físico no ha dejado indiferente a nadie, y el español reconoce que ha "hecho todo muy bien esta pretemporada y trabajado mucho con el equipo". No obstante, destaca que la faceta que más ha mejorado es "la actitud".

"Saber lo que está pasando en pista y si hay algún momento malo, saber reponerme lo antes posible, cuanto antes mejor. He madurado mucho en ese sentido, saber leer el partido, lo que estoy haciendo mal o bien y cambiar si hay algo que no estoy haciendo bien. Eso es lo que más he mejorado y lo que me está haciendo crecer y subir más rápido", comentó.

Carlos Alcaraz ha comenzado este Abierto de Australia deslumbrando y ya nota el respeto de algunos de sus rivales: "Hay jugadores y jugadores. Los hay que entran a pista que no tienen nada que perder y juegan sueltos y otros que entran con más respeto. Es cierto que me van conociendo más y he plantado cara a gente muy buena y eso lo han visto".