El Adria Tour, torneo organizado por Novak Djokovic en Belgrado, está poniendo en peligro el regreso del tenis a partir del mes de agosto. Si Grigor Dimitrov anunció este sábado que había dado positivo por coronavirus, 24 horas después ha sido Borna Coric el que ha comunicado que también está infectado.

Y lo ha hecho a través de un comunicado en sus redes sociales. "Hola a todos. Quiero informaros de que he dado positivo en COVID-19. ¡Quiero asegurarme de que todos aquellos que han estado en contacto conmigo durante los últimos días se hagan los test! Siento mucho el daño que haya podido causar. Me siento bien y no tengo síntomas. Por favor, permaneced sanos y salvos. ¡Mucho amor para todos!", ha escrito el tenista en su cuenta de Twitter.

Estos dos positivos llegan horas después de la disputa del Adria Tour, que fue muy criticado ya que no se respetaron ninguna de las medidas de seguridad: ni distancia ni mascarilla entre los aficionados y con abrazos entre los tenistas.

De hecho, la final del domingo que debía enfrentar al propio Djokovic y a Andrey Rublev fue suspendida y la organización del torneo ha recomendado a toda persona que estuvo en contacto con Dimitrov que se aísle en su domicilio.

Algunos medios serbios han apuntado que el número 1 del mundo no se ha realizado el test de detección del coronavirus para conocer si está infectado o no, y que en las últimas horas habría viajado a Croacia.

El circuito de tenis regresará oficialmente el próximo 10 de agosto con el torneo de Washington, semanas antes del primer Grand Slam de la temporada, un US Open que se jugará a puerta cerrada.