Daniil Medvedev revivió la mayor pesadilla de su carrera este domingo en la Rod Laver Arena de Melbourne. Al igual que ocurrió contra Rafa Nadal en la final de 2022, el ruso se puso dos sets arriba ante Jannik Sinner, pero el italiano terminó remontándole el partido y alzando su primer Grand Slam.

La pregunta tras la derrota era clara: durante el partido, mientras Sinner le recortaba la ventaja, ¿se le vino a la cabeza el 'fantasma' de Nadal?

En rueda de prensa, Medvedev afirmó que "son sentimientos diferentes a la derrota con Nadal".

"Ahora estoy soñando más que nunca, probablemente no hoy, pero si en la vida. No obstante, yo diría que ya no es un niño que sueña, soy yo mismo quien sueña, un joven de 27 años que está soñando y haciendo todo lo posible por mi futuro y por mi presente", explicó.

"El resultado es similar al que tuve con Rafa, pero el partido es diferente", añadió.

El moscovita aseguró que la sensación tras la derrota fue distinta: "No pensé mucho en el partido con Rafa, realmente intenté dejarlo atrás y no creo que haya tenido mucho problema con eso. De lo contrario, habría muchísimos partidos durante la temporada en los que perdería. Y no sentí que de repente dejé de jugar, realmente no cometí errores graves".

"Creo que lo que pasó es que él empezó a jugar mejor, un poco diferente tácticamente, porque le propuse algo diferente al comienzo del partido, que fue muy agresivo", zanjó.