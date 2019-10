Simone Biles deja cada vez más cortos todos los buenos calificativos que sobre ella se digan. La gimnasta estadounidense ha logrado el oro en salto pero además lo ha hecho a lo grande. Biles ha igualado el récord del mundo del bielorruso Vitaly Scherbo tras sumar 15.399 puntos.

Y es que el salto es una de las especialidades de esta gimnasta, junto al ejercicio de suelo. Para lograr la que es su medalla de oro número 17, Biles ha decidido pasar al 'modo leyenda' con dos complicadísimos saltos. Y en ambos ha logrado realizar una actuación perfecta.

Así el resto de aspirantes lo tenía complicado. Jade Carey, suy compatriota, quedó segunda con una marca de 14.883, mientras que la británica Elissa Downie se colgó el bronce con un 14.816.

🤸@Simone_Biles has won a record-equalling 23rd World medal in the vault at #Stuttgart2019!

She needs one more world medal to become the most decorated World Championship gymnast of all-time!

