Lidia Simón, deportista alicantina, ha denunciado en redes sociales a la Federación Española de Pelota, a quien acusa de dejarla fuera del Mundial por exceso de peso. La palista, además, ha renunciado a la Federación.

Así lo ha comunicado la valenciana en un texto compartido en su cuenta de Twitter: "He ganado todos los partidos que he jugado menos la final del campeonato de España de Federaciones. Ha sido de mis mejores temporadas, por no decir la mejor. He ganado el Campeonato de España de Paleta, el Preolímpico y el Europeo".

"Parece que importa más lo delgadas que estemos que los puntos que hacemos en cancha. No me han dejado defender mi oro en paleta goma", afirma Simón.

La alicantina insiste: "Viví algo parecido en el Mundial sub 22 de Tenerife. En 2019, mi madre falleció de cáncer. A los 4 días de enterrarla me hablaban para que me entrenase, que se nos echaba el tiempo que encima. Antes que deportistas somos personas".

"Me dijeron que tenía que firmar un compromiso, para llegar a 'x' peso cuando en ese año estaba más delgada que nunca. Hay varios jugadores pasados de peso que si van convocados, ¿por qué ellos sí y yo no? Muchas veces pienso que no sé qué he hecho para que me traten así".

Lidia Simón prosigue: "No puede ser que nadie haya cogido el teléfono para hablar conmigo, después de lo que he dado a la FEP. No sé qué tienen en mi contra, pero algo hay".

"Me siento discriminada, creo que han sido tremendamente injustos conmigo... y me duele", sentencia la alicantina.