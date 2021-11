Zac Stacy, exjugador de la NFL, ha agredido salvajemente a su pareja delante de su hijo de cinco meses. Las imágenes, durísimas, han sido captadas por una cámara de seguridad en un vídeo que ya ha dado la vuelta a todo el mundo.

El exdeportista, para quien se pide su arresto inmediato, se encuentra en paradero desconocido después de abandonar el lugar donde agredió salvajemente a su pareja.

Kristin Evans, la agredida, publicó las imágenes de la paliza que recibió en redes sociales.

"Metan a este hombre entre rejas, por favor. Sí, soy la mejor del vídeo", denunció en su cuenta personal de Instagram.

Kristin cuenta cómo sucedió todo: "¡Me golpeó en la cabeza! ¡Me dio varios puñetazos! Le pedí que parara, porque el bebé estaba en el sofá".

"Luego me levantó y me tiró al televisor. Él se volvió para asegurarse de que no me levantaba. Me gritó, me tiró de los pies y me estrelló contra la silla de nuestro hijo", dice Kristin.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CWbSOGGvg35/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading||| Ver esta publicación en Instagram ]] Una publicación compartida de Kristin Evans (@kris___evans)

Según 'TMZ' ,a salvaje pelea se produjo después de un ataque de celos del exjugador de la NFL.

Ahora, con Stacy en paradero desconocido, Evans ha pedido colaboración a los amigos del exdeportista para que le entreguen, ya que cree que le están escondiendo de la Policía.