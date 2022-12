Una vez más Gerard Piqué se ha mostrado tal como es: sin medias tintas. El programa 'Fora de Serie' de TV3 ha emitido una entrevista con el central del FC Barcelona, grabada hace unos días, y donde Piqué ha hablado sobre su futuro.

"Me gustaría ser presidente del Barcelona, es el paso que quiero dar cuando me retire. De entrenador no me veo, pero creo que de presidente lo podría hacer muy bien", indicó Piqué.

Gerard también habló sobre la política y el deporte y reconoció que "para un deportista de élite es un problema decir que es independentista", aunque él nunca lo ha dicho: "Eso de que política y deporte no se mezclan es una mentira como un templo. Yo no me he mojado y he salido escaldado".

Piqué también trató la rivalidad Barcelona-Real Madrid y aseguró que le gusta "que haya una tensión controlada y deportiva". "Sin la rivalidad Barça-Madrid no sería lo mismo", indica Piqué.

El defensa catalán también reconoció que "hace un par de años lo habría dejado todo pero he recuperado la ilusión por jugar, más que con 21 años".

Por último, Piqué habló sobre Messi y qué ocurrirá cuando decida retirarse o irse del Barcelona.

"El Barça no ganará siempre, no hay ningún equipo en la historia que lo haya hecho. El día que se vaya Messi será un impacto, pero un día se retirará o se marchará y tendremos que volver a construir algo para ganar. No habrá nunca otro Messi, ni lo esperamos. Tampoco habrá otra generación como Puyol, Xavi, Andrés, Víctor, Pedro, Busi, yo... no lo esperamos, aunque ojalá vuelva a pasar", concluyo Piqué.