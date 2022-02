Tras muchos rumores sobre una posible retirada, el desmentido oficial de Tom Brady... el ya exjugador de la NFL anunció que sí dejaba el deporte. Decía adiós una leyenda. ¿Es un adiós definitivo? Sus últimas palabras dejan abierto su regreso a corto plazo.

Muchos ya dicen que Brady podría hacer un Michael Jordan, es decir, regresar al deporte después de retirarse de manera oficial. Él lo ha dejado claro en el podcast 'Let's Go con Jim Gray y Larry Fitzgerald'.

"Tomaré las cosas como vengan. Creo que esa es la mejor manera de decirlo y no creo nada, ya sabes, nunca digas nunca. Al mismo tiempo, sé que estoy muy, me siento muy bien con mi decisión. No sé cómo me sentiré dentro de seis meses", ha dicho Brady.

"Trato de tomar la mejor decisión posible en este momento, lo cual hice la semana pasada. Y, de nuevo, creo que no estoy buscando revertir el curso, definitivamente no estoy buscando hacer eso. Pero al mismo tiempo, creo que tienes que ser realista, nunca sabes qué desafíos habrá en la vida. Una vez más, me encantaba jugar. Tengo muchas ganas de hacer otras cosas además de jugar. Eso es lo más honesto que puedo ser", relata la leyenda del fútbol americano.

Repite Brady que su retirada se debe a "poner atención a las cosas que están fuera del deporte": "Creo que la elección es que todo sin duda tiene un costo, y el costo es lo que me estoy perdiendo en otros aspectos de mi vida. Y las cosas que son, a medida que envejeces, experimentas cosas que están fuera del deporte que exigen el nivel de atención y energía que el fútbol siempre ha recibido".

"Estoy muy honrado por todo. Supongo que he estado rodeado de mucha gente a lo largo de los años porque muchas personas se acercaron a mí y en diferentes variaciones y formas. Estoy agradecido por todas las relaciones increíbles que he tenido. Lo que significa para mí es que he impactado la vida de las personas y ciertamente ellos también han impactado la mía", detalla.