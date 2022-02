Tom Brady ha hablado personalmente en el podcast 'Let´s Go' para frenar todos los rumores que confirmaban su retirada. El quarterback confiesa que "todavía atraviesa el proceso" y que la decisión acerca de su continuidad o retirada todavía "no está tomada".

A sus 44 años de edad, tras 22 temporadas, 10 Super Bowls y 7 anillos, más que ningún equipo de toda la competición, a Brady aún le resta una temporada más de contrato con los Buccaneers.

Aunque desde la liga hicieran oficial su "adiós", el estadounidense ha declarado: "Todavía estoy pasando por el proceso que dije que estaba pasando. A veces, solo lleva algo de tiempo evaluar realmente cómo te sientes y qué quieres hacer y creo que cuando sea el momento adecuado estaré listo para tomar una decisión de una forma u otra, como dije la semana pasada".

"Lo sabré cuando el tiempo sea el adecuado. Como siempre he dicho, soy muy afortunado por haber jugado el tiempo que he jugado. Conforme han sucedido cosas en las partes más recientes de mi carrera ... hay mucho interés en cuando dejaré de jugar. Lo comprendo. Cuando sepa, lo sabré. Cuando no lo sé, no lo sé. No me voy a apresurar hacia una conclusión con respecto a eso", añadió Brady al periodista deportivo Jim Gray.

El quarterback reconoce que entiende a la perfección todos los rumores que sobrevuelan su persona: "Estamos en una era de la información y la gente quiere estar al frente de la noticia a menudo, y lo comprendo. Entiendo que es el ambiente en que estamos. Pero creo que, para mí, es literalmente día a día conmigo. Simplemente intento hacer lo mejor posible cada día, evaluar las cosas conforme llegan, e intento tomar una gran decisión para mí y para mi familia".

"Creo que mi motivación para jugar al fútbol americano es ganar y tener éxito, y tal vez hay pequeñas partes de la motivación que vienen de lugares o de lo que la gente puede decir o pensar", concluyó.

Su agente, Don Yee, también ha querido mostrar su apoyo a Brady: "Comprendo la especulación adelantada respecto al futuro de Tom. Sin meterme en la precisión o imprecisión de lo que se está reportando, Tom será la única persona que exprese sus planes con precisión total. Conoce las realidades del negocio del fútbol americano".