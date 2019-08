Steve Austin, leyenda de la WWE, ha desvelado su secreto más avergonzante. 'Stone Cold' fue invitado en el conocido 'Hot Ones' de 'First We Feast', donde fue preguntado por la leyenda urbana que asegura que, durante su combate contra Yokozuna en Sudáfrica, se cagó encima.

Mucho se ha especulado sobre este tema, pero Steve Austin lo confirmó: "Cuando me levantó y me golpeó, sucedieron cosas. Afortunadamente llevaba el bañador negro".

"Tenía que hacerlo. Muchas veces, cuando se hacen viajes internacionales y hay un cambio de dieta, estas cosas suceden", explica.

"Al final, me dieron una paliza, caminé hacia la parte de atrás y me duché muchísimo", asegura entre carcajadas.