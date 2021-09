"En los Juegos Olímpicos estaba fuera de lugar y no podía sincronizar mi mente y mi cuerpo". Así ha resumido Simone Biles, una de las mejores deportistas de toda la historia, lo ocurrido en Tokio, donde sólo participó en dos finales.

La atleta de Estados Unidos ha explicado en la revista 'Times' lo ocurrido en los Juegos, donde renunció a cuatro finales para "cuidar su salud mental".

"La experiencia de los Juegos Olímpicos ha sido, definitivamente, más que un desafío. Competir sin público, sin la familia, haber estado en cuarentena a causa de la COVID-19 y saber que eres la líder para las 'Supervivientes' siendo una de ellas que aún sigue en el deporte", detalla Biles.

Y explica: "Nunca había estado en las gradas durante un Mundial o unos Juegos Olímpicos. Fue muy extraño para mí porque sabía que no era capaz de hacer mis ejercicios de forma segura. Si podía hacer algo en ese momento era ser una animadora y apoyar a las chicas dentro y fuera de la competición y estar aquí para mentalizarlas de que no pasará nada".

"Cuando estoy en el tatami, es como si me sintiera sola. Afortunadamente siento que he hecho un gran trabajo, pero también es demasiado, es mucha carga. Pensar mucho las cosas te puede ayudar, pero también te puede herir a veces. Pienso que la mayor parte del tiempo me beneficia, pero entonces, cuando está dentro de tu cabeza, es cuando se convierte en doloroso. Y entonces empiezas a pensar demasiado sobre tus habilidades, tus rutinas, tu confianza y el equipo", finaliza la gimnasta.