Floyd 'Money' Mayweather se ha vuelto a subir a un ring un año después de su último combate contra el 'youtuber' Logan Paul. En esta ocasión, se enfrentó en una exhibición al boxeador japonés Mikuru Asakura, aprendiz de la leyenda Manny Pacquiao, que estuvo también presente en el recinto en primera fila.

El estadounidense venció con comodidad al japonés por KO en dos asaltos. En la previa, Mayweather dijo lo siguiente sobre la duración del combate: "Pienso que la última vez que vine aquí fue tan rápido que nadie tuvo tiempo para disfrutar. Me aseguraré de llegar hasta tres asaltos, a menos que quieran que lo haga más rápido". Finalmente, fueron dos los asaltos que necesitó para vencer a su rival.

En el primer asalto, Asakura fue muy agresivo y Mayweather se limitó a esquivar sus golpes. Esto provocó que en el segundo asalto el estadounidense supiera como actuar y conectó varios golpes. El definitivo, un golpe con la mano derecha que mandó al suelo al japonés, que trató de levantarse pero el árbitro decidió dar por finalizado el combate ya que pensó que Asakura no estaba en condiciones para seguir peleando.

A right hand from Floyd just before the bell brings an end to the bout, and Asakura suffers his first KO loss ‼️

『The Battle Cats presents SUPER RIZIN』

🎟PPV🔻https://t.co/xluM3LdybU pic.twitter.com/hivHA3WrUn