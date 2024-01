Oscar Pistorius, exatleta de Sudáfrica, ha salido de prisión este viernes once años después del asesinato de su novia. Desde 2014 se encontraba en la cárcel por haber matado a su pareja, la modelo Reeva Steenkamp. El plusmarquista mundial paralímpico ha salido en libertad condicional.

"El Departamento de Servicios Penitenciarios (DCS) confirma que Oscar Pistorius está en libertad condicional, con efecto a partir del 5 de enero de 2024. Fue admitido en el sistema penitenciario comunitario y está ahora en casa", señaló esta institución a través de un comunicado.

El pasado 24 de noviembre Pistorius recibió la libertad condicional por parte de las autoridades de Sudáfrica. El exatleta había argumentado una "violación de sus derechos fundamentales".

La protesta de la madre de la víctima

June Steenkamp, madre de la joven Reeva Steenkamp, ha asegurado que Pistorius "no está rehabilitado": "No creo en la versión de Oscar. (...) No conozco a nadie que lo haga. Mi querida hija gritó por su vida, lo suficientemente alto como para que los vecinos la escuchasen".