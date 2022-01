El mundo del deporte en Estados Unidos está de luto. Un joven de 16 años ha fallecido en pleno partido de hockey hielo después de que la cuchilla de un patín le pasara por encima del cuello.

Este suceso tiene consternada a toda la familia del hockey hielo, teniendo en todos los partidos de la última jornada disputada en la NHL un recuerdo para él, Teddy Balkind.

Es más, en el encuentro de Los Ángeles Kings, todo el público asistente al pabellón guardó respetuosamente un minuto de silencio en memoria del menor tristemente fallecido.

Prior to tonight's game, the @LAKings held a moment of silence at @cryptocomarena

Rest in peace Teddy Balkind❤️@LAKings | #LAKingsLive pic.twitter.com/bFU5p5qOzw