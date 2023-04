Luto en el mundo de la hípica y concretamente en el turf con la trágica muerte de Jockey Dean Holland. Este jinete australiano falleció tras desplomarse de su caballo en plena competición.

El atestado de las autoridades señala que "los paramédicos le atendieron, pero lamentablemente falleció en el lugar de los hechos".

A pesar de la incertidumbre por lo ocurrido, el incidente "no será tratado como sospechoso", tal y como indica la Policía de Victoria.

Los hechos ocurrieron en el hipódromo de Donald, localidad cercana a Melbourne. Allí los jinetes Holland y Alana Kelly cayeron de sus caballos y se produjo un final fatal contra la vaya.

El fallecido tenía 34 años y su andadura en el mundo de la hípica comenzó a los 16. Esta triste noticia demuestra que el riego siempre está presente.

Entre sus logros siempre quedará el Newmarket Handicap, y las más de 1.000 competiciones locales donde fue ganador.

El dirigente de Racing Victoria, Andrew Jones, se mostró muy afectado por lo ocurrido y dio sus condolencias a los familiares y seres queridos del jinete. Tenía cuatro hijos.

Así cuenta lo cuenta un medio australiano:

9NewsAUS: RT @9NewsMelb: The racing industry is in shock tonight after a favourite son lost his life in a fall.

Group One winner, Dean Holland, a father of four, came off his mount as he entered the final straight at Donald. @natyoannidis #9News pic.twitter.com/c83oaQ4ipQ