El mundo del boxeo se ha teñido de negro para despedir a Simiso Buthelezi. El joven boxeador terminó en coma inducido durante su combate por el título del peso ligero de la Federación Mundial de Boxeo de África ante Siphesihle Mntungwa. Ese día, Buthelezi comenzó a lanzar puñetazos al aire totalmente conmocionado y desorientado por el duro castigo que había recibido por parte de su rival.

Ha sido la propia Federación Africana de Boxeo la encargada de anunciar su muerte a través de un comunicado oficial: "Con gran tristeza para el boxeo de Sudáfrica y la familia Buthelezi, informamos del fallecimiento de Simiso Buthelezi en el hospital. Boxeo de Sudáfrica hará una revisión médica independiente de la lesión y más tarde dará a conocer los resultados de la misma".

Una hemorragia y otras graves lesiones en la zona del cerebro son las que han terminado con su vida. "Realmente no puedo explicar lo que pasó, para ser honesto. Fue desconcertante, pero en su entrenamiento y en la preparación para la pelea, no hubo nada malo con respecto a su condición. Estaba en buen estado antes de la pelea", declaró su entrenador, Bheki Mngomezulu, a la cadena 'CBS'.

Muy impactantes fueron las imágenes del propio Buthelezi lanzando golpes al aire, completamente 'grogui' en el Greyville Convention Centre de Durban. Rápidamente se hicieron virales en redes sociales, y este jueves los usuarios han mostrado numerosas muestras de cariño y apoyo a la familia del boxeador de tan solo 24 años de edad. La noticia ha avivado la llama del debate acerca de este tipo de deportes de contacto.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB