"Dejad de llamar a Putin presidente, es un dictador". Son palabras de Garry Kasparov, legendario ajedrecista ruso, que ha cargado duramente contra el presidente ruso por invasión sobre Ucrania, que cumple este jueves ya una semana.

El ajedrecista ha lanzado varios mensajes en sus redes sociales, advirtiendo que tras Ucrania "llegarán invasiones a países de la OTAN": La guerra de Putin en Ucrania ha entrado en su siguiente fase, la destrucción y la matanza de civiles. Esto también forma parte de la Guerra Mundial de Putin, una guerra en un mundo civilizado con derechos internacionales, democracias y cualquier amenaza a su poder, que ya declaró hace tiempo".

"Si no paramos a Putin ahora, si no se le impide destruir Ucrania y cometer este genocidio contra el pueblo ucraniano, habrá una próxima vez y será en los países de la OTAN", ha dicho el ruso.

Además, ha publicado una serie de tuits para "acabar" con el gobierno de Vladimir Putin:

"- No pido a la OTAN que ataque a Rusia directamente, pero puedo hablar desde la historia y el conocimiento sobre Putin. No se puede evitar que un dictador que ya ha cruzado todas las líneas siga creciendo. Si destruye Ucrania, no le podemos parar.

- No estamos intentando llamar al asesino en su búnker de los Urales. El mensaje es para aquellos que cumplen sus órdenes. ¿Lo harán? ¿Quieren morir todos? Putin seguirá su escalada de todas formas si no le paramos. Lo hará como siempre ha hecho, y el precio será aún mayor.

- Enviémos a Rusia a la era tecnológica de la Edad de Piedra. No le apoyemos, que no tengan repuestos ni servicios. Los boicots de las petroleras no serán necesarios si la tecnología necesaria no está disponible. La industria se parará. Esto supondrá un sacrificio, reorganización y el aumento de producción para sustituir las piezas. Es la guerra

- Siempre es trágico que los ciudadanos sufran, pero ellos no están siendo bombardeados en sus casas como los ucranianos. Cada elemento de la sociedad de Rusia debe presionar a Putin para darle a elegir entre él y lo demás. Algunos le apoyarán pero ¿por cuánto tiempo?

- Un claro mensaje para los generales de Rusia de que serán aniquilados si tocan una sola pulgada de un país de la OTAN. Envíen a Ucrania todas las armas, incluidos los aviones bloqueados, como si a Putin le importase la diferencia. Dejen de adivinar sus pensamientos y hagan lo que sea necesario.

- Cada día que resiste Ucrania nos da la oportunidad de comunicar esta catástrofe a la gente que de verdad puede detener a Putin, la gente de Rusia, desde los oligarcas a los comandantes y los manifestantes. Hay que hacerles saber a los miembros del poder que serán tratados como criminales de guerra, como lo que son".

- Dejadles sin reservas. La velocidad es clave para detener sus pagos y cogerles a ellos y sus activos antes de que los escondan. Amenazas como "no saben la que les espera" no surten efecto sin Putin no te cree. Demuéstraselo. Y muestra a los rusos que no hay vuelta atrás con Putin. Nunca.

- Sacad de raíz a los políticos corruptos, los empresarios y el dinero negro con el que corrompieron a una generación para hacer la vista gorda o ayudar a regímenes autoritarios. Seguid las donaciones, los pagos, los regalos y el tráfico de influencia. Hazles responsables. Abajo Putin y sus secuaces, gloria a Ucrania".