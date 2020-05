Mike Tyson está de vuelta. Quiere volver a subirse a un ring y se está machacando conscientemente para ello. Sus entrenamientos, que él mismo publica en sus redes sociales, dan miedo. Pero no es su único tratamiento.

Según publica el diario británico 'The Sun', el exboxeador se ha sometido a un tratamiento con células madre que le ha hecho perder hasta 45 kilos de peso. Una auténtica barbaridad.

Este tratamiento, que trata de acelerar el metabolismo del organismo, ya ha sido utilizado por otros deportistas de élite como Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo. Eso sí, no es para nada barato. Según afirma el citado medio, el precio podría ir desde los 5.000€ hasta incluso los 25.000.

Su dieta vegana es otro de sus secretos: "Tenía presión arterial alta, estaba casi muriéndome y tenía artritis. Convertirme en vegano me ayudó a eliminar todos esos problemas de mi vida. He perdido peso. Ahora he bajado más de 45 kilos y me sentó con ganas de cambiar mi vida".

Asimismo, aseguró que esta alimentación le ayudó a abandonar el alcohol y las drogas. "Estaba tan congestionado de todas las drogas y difícilmente podía respirar", aseguró en una entrevista a 'Totally Vegan Buzz'.

Tyson está listo. Y quiere pelear. Pero falta lo más importante: un rival que se atreva a medirse con él en el ring. De momento no lo ha encontrado. El doble campeón del mundo sigue a la espera.